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Yaşam

Turistler için seks rehberi çıkarıldı

Almanca, İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Arapça dahil 12 dilde hizmet veren sitede resimli anlatım yapılıyor

30 Kasım 2017 12:47

Almanya Federal Tıp Eğitim Merkezi, ülkeye gelen turistler için seksin temellerinin anlatıldığı bir internet sitesini hizmete geçirdi. Sitede seksin 'ne olduğu' ve 'doğru şekilde nasıl yapılabileceği' anlatılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya Federal Tıp Eğitim Merkezi, turistlere Almanya’da seksin nasıl algılandığını anlatmak adına bu eylemin temellerinin anlatıldığı bir internet sitesi hazırladı. Sitede seksin ne olduğu, insanların neden seks yaptığı ve doğru şekilde nasıl yapılabileceği gibi bilgiler veriliyor. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve ülkedeki yasalarla ilgili bilgiler de aktarılıyor.

Türkçe de yayın yapıyor

Almanca, İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Arapça dahil 12 dilde hizmet veren sitede resimli anlatım yapılıyor.

Sitenin ülkeye gelen Arap turistlere ülkedeki cinsellik anlayışını anlamaları ve kadınların burkalı olmadıkları zaman tecavüz edilebilecekleri anlamına gelmediğini anlatmaya çalıştığı tahmin ediliyor. Ancak kurucuları, sitenin hedef kitlesini yalnızca ‘turistler’ olarak tanımlıyor.

 

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