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Turistler, güneşin keyfini çıkardı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- HAVA sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da, havuzlar turistlerle doldu

04 Haziran 2018 16:59

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- HAVA sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya\'da, havuzlar turistlerle doldu.
Her yaştan tatilcinin akın ettiği havuzlarda, müzik eşliğinde düzenlenen animasyon şovları eğlenceye renk kattı. Kent merkezindeki Aqualand Su Parkı\'na gelen turistlerden bazıları su kaydıraklarından kayarak eğlenirken bazıları da havuz kenarında uzanarak güneşlendi. Gün içinde düzenlenen animasyon şovlarla eğlenen turistlere sürpriz hediyeler verildi. Hatıra fotoğrafı çektiren turistler, tatillerinin tadını çıkardı.

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