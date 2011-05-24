-TURİSTLER DUŞ ALMADAN KUMSALDAN ÇIKARTILMIYOR MUĞLA (A.A) - 24.05.2011 - Yılda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Marmaris'in Sedir Adası'ndaki ''Kleopatra'' kumsalındaki altın sarısı kumlar 24 saat süreyle korunuyor. Kleopatra kumsalında jeolojik oluşumlar sonrası meydana gelen altın sarısı kumlar, son 3 yıldır bir dizi güvenlik önlemiyle korunuyor. Sahilin girişindeki kulübelerde nöbet tutan görevliler, kumsala terlik ve havluyla girişe izin vermiyor. Denizden çıkışta ise tatilciler, 2 farklı noktada duş alarak vücutlarındaki kumları temizliyor. Görevliler, vücudunda kum bulunan tatilcilerin temizlenmeden kumsaldan çıkmasına izin vermiyorlar. -KUMSAL YASAĞI BAŞARIYA ULAŞTI- Adanın kuzey sahilinde ''kalker damlacığı'' olduğu tespit edilen kumların korunması için 3 yıl önce alınan tedbirler çerçevesinde, Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ziyaretçilerin sahile girişini ''Gökova Bütünleşik Kıyı Projesi'' kapsamında yasaklanmış ve kumların bulunduğu bölüm şeritlerle çevrilmışti. Muğla Üniversitesi, Muğla Valiliği, Özel Çevre Koruma Kurumu ve Akyaka Belediyesi koordinasyonunda yürütülen projeye Avrupa Birliği'nden yaklaşık 1 milyon 400 bin avro ödenek sağlanırken, ilk aşamada ''Sedir Adası Koruma Amaçlı İmar Planı'' hazırlanmıştı. -KLEOPATRA MİTOLOJİSİ- Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, ''Gökova Bütünleşik Kıyı Projesi'' kapsamında Sedir Adası'nda bir çalışma yaptıklarını belirterek, ''Sedir adasının Gökova Körfezi ile birlikte yönetim planını hazırladık. Bu plan yasal dayanaktan yoksun, sadece tavsiye niteliğinde. Yasal zemine oturtulabilmesi için oranın yönetim alanı ilan edilmesi gerekiyor. Bunun içinde girişimde bulunduk'' dedi. Sedir Adası kumsalındaki kumların korunmasının önemine de işaret eden Prof. Dr. Diler, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Adaya gelen ziyaretçi sayısında kesinlikle kısıtlamaya gidilmesi gerekiyor. Adaya ziyaret eden turist sayısı çok fazla. Kleopatra kumsalında 3 yıldır uygulanan yasak başarıya ulaştı ve kumsaldaki kum oranında gözle görülür bir artış yaşandı. Kumsaldaki kumlar proje kapsamında incelendi. Bu kumlarla ilgili bir mitoloji var. Mitolojiye göre, kumsaldaki kumların Kraliçe Kleopatra ile sevgilisi Romalı Komutan Antonius'un adada buluşmaları için Mısır'dan gemilerle getirildiğine, bu nedenle plaja 'Kleopatra' adının verildiğine inanılıyor. Kumsaldaki kumlarla ilgili yaptığımız analiz sonuçlarını da proje kapsamında açıklayacağız.'' -KUMLARA 24 SAAT KORUMA- Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ise Sedir Adası'nın koruma amaçlı imar planı ile ilgili sorunlarının tamamlanma aşamasında olduğunu anlatarak, ''Plan tamamlandığında adanın aydınlatma sorunu da çözülmüş olacak. Kleopatra kumsalındaki kumun özelliğini turistler çok iyi biliyor. Turistler, alınan koruma önlemleri öncesinde kumsaldaki kumları ayakkabıları ve çantalarının içinde hatıra olarak götürmeye çalışıyorlardı'' dedi. Alınan önlemlerle kumun ada dışına çıkartılmasının engellendiğini vurgulayan Özer, ''Güvenlik görevlileri kumun sahilden alınmaması için 24 saat nöbet tutuyorlar. Denize girenlerin üzerlerindeki kumu taşımaması içinde denize girenlerin sahilden çıkışına izin verilmiyor. Turistler, sahildeki duşları kullanarak vücutlarındaki kumu da temizliyorlar. Kumu dışarıya çıkartmaya çalışanlara, antik kentten bir şeyi çıkarmış gibi işlem yapılır'' diye konuştu. -KUMSALIN KUMLARINA YASAL KORUMA- Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın adını taşıyan kumsalı ve altın sarısı kumlarıyla ünlenen Sedir Adası, turizm sezonunun başlaması ile birlikte turistlerden yoğun ilgi görüyor. Alınan koruma amaçlı yasak kapsamında plajın girişine, ''Plajdan hiçbir şekilde kum alınamaz, taşınmaz, kum alındığının tespiti halinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacaktır'' ifadesinin Türkçe ve İngilizce olarak yer aldığı bir tabelanın dikildiği gözlendi. Sedir Adası plajındaki kumların, Kraliçe Kleopatra ile sevgilisi Romalı Komutan Antonius'un adada buluşmaları için Mısır'dan gemilerle getirildiğine, bu nedenle plaja ''Kleopatra'' adının verildiğine inanılıyor. Uzmanlar ise adanın kuzey kıyısındaki kumların özel biçimde oluşan kalker damlacıkları olduğunu, Ege ve Akdeniz'de Sedir Adası dışında sadece Girit Adası'nda görüldüğünü belirtiyor. Kleopatra Plajı, altın sarısı kumu ve mavinin farklı tonlarını bir arada barındıran deniziyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Adayı ziyaret edenlerden 10 lira giriş ücreti alınırken, Müze Kartı olan ziyaretçiler ücretsiz girebiliyor.