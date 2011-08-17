Turistler, dolmuşları bile 'her şey dahil' sanıyor

T24 - Marmaris’te dolmuşçular ve bazı otelciler, ilçedeki otellerin büyük bir kısmında uygulanan "her şey dahil" sistemini anlayamayan turistlerden şikayetçi. Şoförler, "Her şey dahille geldiğini söyleyerek para vermeden dolmuştan inenler oluyor. Yakalayabildiklerimizden parayı alabiliyoruz" dedi.



Yılda yaklaşık 1,5 milyon turistin tercih ettiği Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris’te konaklama tesislerinin çoğunda uygulanan her şey dahil sistemi tartışılıyor. Esnaflar, bu sistem nedeniyle turistlerin dışarı çıkmamasından dolayı satış yapamadıklarını belirtirken, dolmuş şoförleri ise her şey dahil sistemiyle geldiklerini söyleyerek dolmuş ücreti ödemek istemeyen bazı yabancı turistlerle uğraştıklarını söyledi.



Marmaris Şoförler Odası Başkanı İbrahim Tarım, "Dolmuş şoförü üyelerimizden turistlerle ilgili zaman zaman şikayetler alıyoruz. Marmaris’teki otellerin büyük kısmında uygulanan her şey dahil sistemi esnaflar gibi üyemiz şoförleri de olumsuz yönde etkiliyor.



Üyelerimize, turistlerle ilgili yaşadıkları sorunlarda turizm imajımızı zedelememek için tartışmaya girmemelerini ve gerekirse ücret almamalarını tembihliyoruz" dedi.

Dolmuşçu "her şey dahil"den dertli



Marmaris’in en büyük beldesi olan Armutalan ile Marmaris arasında dolmuş şoförlüğü yapanlar, esnaflar gibi kendilerinin de her şey dahil sistemine karşı olduğunu söyledi. Bazı otelcilerin müşteri çekebilmek için turistlere "vereceğiniz ücrete Marmaris’te her şey dahil" diye sunum yaptığını ileri süren dolmuşçular, buna inanan turistlerin dolmuşların da peşin verdikleri tatil ücretine dahil olduğunu sandıklarını ifade etti.



Dolmuş şoförlerinden Hayati Şimşek, "Bazı turistler ’Biz buraya her şey dahil sitemiyle tatile geldik’ diyerek para vermek istemiyor. Bazı şoför arkadaşlarımız turistlerle tartışmaya girmemek için ücret almıyor. Ancak ben turizmin içinde büyüdüğüm için yabancı dilim var. Para vermek istemeyen turistle konuşup, dolmuşların her şey dahile dahil olmadığını anlatıyorum ve ücretleri alıyorum" dedi. Şimşek, gece yaptıkları son seferlerde alkollü turistler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını da anlattı.



Oteller genelde her şey dahil sistemiyle çalıştığı için turistlerin pek fazla dışarı çıkmak istemediğini dile getiren Şimşek, özellikle Ağustos ayında işlerinin çok düştüğünü belirtti.



10 yıldır dolmuş durağında şoför olarak çalıştığını anlatan Taner Keskin, işlerinin iyi olmadığını ve turistlerden dolmuş parasını bile zor aldıklarını ifade etti.



Keskin, "Her şey dahille geldiğini söyleyerek para vermeden dolmuştan inenler oluyor. Yakalayabildiklerimizden parayı alabiliyoruz" diye konuştu.



Gecenin ilerleyen saatlerinde içkili turistlerle ilgili sorunlar yaşadıklarına da dikkati çeken Keskin, bu turistlerin genelde yanlış dolmuşa bindiğini ve gideceği yere götürmedikleri gerekçesiyle kendileriyle tartıştığını kaydetti.

Otelci de sıkıntılı



Bazı otelciler ise turistlerden gelen talep dolayısıyla her şey dahil sistemini uyguladıklarını söyledi. Otellerinde tatil yapan bazı turistlerin bu sistemi suiistimal ettiğini belirten otelciler, bu tür müşterilere personellerinin içecek ve yiyecek yetiştirmekte güçlük çektiğini belirtti.



Yemek servisinin bitme saatine yakın bazı müşterilerin tamamını yiyemeyecek olsa bile tabaklarına yemek doldurduğunu anlatan otelciler, bazı turistlerin ise pet şişelere içki doldurarak odalarına çıkardığını ifade etti.



Marmaris Barlar Sokağı’ndaki gece kulübü işletmecileri de turistlerin her şey dahil sistemiyle kaldıkları otellerinden yanlarında içki getirmelerinden şikayetçi olduklarını dile getirdi. İşletmeciler, "Bazı turistler otelde pet şişelere doldurdukları içkileri çantalarına koyarak diskoya geliyor. Burada eğlenip içki satın almadan çantasındaki içkileri tüketiyor. Personelimiz sabahları tuvaletlerden onlarca boş pet şişe topluyor" dedi.





