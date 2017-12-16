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Turistler denize girip, havuz başında güneşlendi

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da tatil yapan turistler ılık havada denize girdi, havuz başında güneşlendi

16 Aralık 2017 19:58

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da tatil yapan turistler ılık havada denize girdi, havuz başında güneşlendi.
Türkiye\'nin birçok bölgesine soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılırken, Antalya\'da turistler ılık havanın tadını çıkardı. Antalya\'da hava sıcaklığı 18 derece olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığının 21 dereceye ulaşmasıyla yabancı turistler Lara sahilinde kendilerini mavi sulara bıraktı. Bazı turistler ise tatil yaptıkları otellerin havuzlarında dinlendi. Güneşlenen tatilciler, burada kitap okuyup güzel vakit geçirdi.

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