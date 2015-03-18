'Turistler bana el kol işareti yaptı, gittim sağlık reformunu anlattım'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genel Sağlık Sigortası sistemi hakkında bilgi verdiği konuşmasında Sultanahmet'te turistlerle yaptığı bir görüşmeyi "Bir cuma namazını Sultanahmet’te kıldım. Namazdan çıkıyoruz. Turistler orada birikmişler, beni görünce el kol hareketi yaptılar. Ben de yaklaştım yanlarına sağlık reformunu anlattım. Dediler ki bunu Sayın Obama’ya da anlatın" sözleriyle anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güven Hastanesi Çayyolu Sağlık Kampüsü açılışında konuştu. Ankara’daki törende davetlilere hitap eden Erdoğan, yeni Anayasa ve Başkanlık sistemine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Biz ülkemizi sadece bir alanda değil, her alanda ayağa kaldırmanın, ihya etmenin, değiştirmenin, dönüştürmenin çabası içindeyiz. 2023 hedeflerimizin gerisindeki gaye budur. Yeni Türkiye derken bunu kastediyoruz. Bu değişimin istikrarlı ve güçlü şekilde devam etmesi için yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi diyoruz. Bunun halli için buna ihtiyacımız var. Çözüm sürecine bunun için önem veriyoruz" dedi.

'Çanakkale zaferi fedakarlığın hikayesidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100’üncü yılı kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne değinerek, "Sıhhiyecilerimiz, Çanakkale Savaşı’mızın görünmeyen kahramanlarıdır. Çanakkale, kendi öz oğlu yaralı olarak önüne getirildiğinde dahi durumu çok ağır olduğu için onu bir kenara bırakıp kurtarılma ihtimali daha yüksek olan diğer askerle ilgilenen doktor Tarık Nusret’lerin destanıdır. Bu doktorumuz bir süre sonra hayata gözlerini yumarak şehit olan oğlunun cenazesini ancak ilerleyen saatlerde yaralıların arkası kesilince kucağına alıp acısını yaşayabilmiştir. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Çanakkale Zaferi, gözlerinin nuru evlatlarını gerektiğinde vatan uğrunda şehit olsunlar diye kafalarına kına yakarak askere gönderen Yozgat Sorgunlu Hatice Ana’ların onları kendi öz evladından önce kurtarmak için canını dişine takan Tarık Nusret’lerin sayesinde kazanılmıştır. Çanakkale Zaferi işte bu ruhun, bu fedakarlığın, bu serdengeçtiliğin hikayesidir" diye konuştu.

'Bunu Sayın Obama'ya da anlatın dediler'

Sağlık alanında yapılan reformları anlatan Erdoğan, Genel Sağlık Sigortası sistemi hakkında bilgi vererek, "Amerika’da Başkan Obama, benzer bir sistemi getirmek için çok uğraştı. Buna rağmen ancak kısmen başarabildi. Bir cuma namazını Sultanahmet’te kıldım. Namazdan çıkıyoruz. Turistler orada birikmişler, beni görünce el kol hareketi yaptılar. Ben de yaklaştım yanlarına meğerse benim o hafta Amerika’ya gideceğimi biliyorlar. Bana dediler ki, siz bu sağlık reformunu nasıl yaptınız? Ben kendilerine biraz anlattım. Dediler ki bunu Sayın Obama’ya da anlatın, olur mu, dediler. Biz de Obama ile olan görüşmemizde bu konuları da görüştük. Fakat oradaki olumsuz refleks Obama’nın işini gerçekten çok zorlaştırdı. Kısmen halledebildi. Şimdi Avrupa’dan ve dünyanın pek çok yerinden sağlık sistemimizi sağlık hizmetlerimizi incelemek için ülkemizi ziyaret ediyorlar. Bizi örnek alarak kendi ülkelerinde benzer sistemleri kurmaya çalışıyorlar. Eksiklerimiz yok mu? Var. Ama bu eksikler de artık değişmesi kolay bir zemine oturdu. Artık iyi gidiyoruz. Zemini bulduk, yakaladık ve bu işi başaracağız" ifadelerini kullandı.

'2023 hedeflerimizin gerisindeki gaye budur'

Konuşmasında yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi vurgusu yapan Erdoğan, "Biz ülkemizi sadece bir alanda değil, her alanda ayağa kaldırmanın, ihya etmenin, değiştirmenin, dönüştürmenin çabası içindeyiz. 2023 hedeflerimizin gerisindeki gaye budur. Yeni Türkiye derken bunu kastediyoruz. Bu değişimin istikrarlı ve güçlü şekilde devam etmesi için yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi diyoruz. Bunun halli için buna ihtiyacımız var. Çözüm sürecine bunun için önem veriyoruz. Savunma sanayimiz bakamından önemli bir tesisin Aselsan’ın Radar ve Elektronik Harp Merkezi’nin açılış törenine katıldık. Siz sağlıkta neyseniz savunma sanayinde de o, olursunuz. Eski Türkiye sağlık alanında döküldüğü gibi savunma sanayi alanında da dökülüyordu. Yeni Türkiye sağlık alanında dünyaya örnek olduğu gibi savunma sanayi alanında da dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak atılımlar içinde" şeklinde konuştu.