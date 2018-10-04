Turistin yuttuğu pırlanta yüzüğün çıkması için bekleyiş sürüyor

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist İan Camppel\'ın (54) müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2,5 kıratlık pırlanta yüzüğün hastanede doğal yollardan çıkması için bekleyiş sürerken, kalın bağırsaktan çıkması için 15 santimetre kaldığı bildirildi. Camppel\'ın yüzüğü çaldığı belirtilen o anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

İrlandalı turist İan Camppel, dün öğle saatlerinde Kordon Caddesi\'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel\'a, beğendiği iki pırlanta yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkarıldı. Tezgahtar, Camppel\'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. İddiaya göre, tezgahtarın boş bir anından faydalanan Camppel, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüklerden birini önce avucunun içine sıkıştırıp ardından da kapri pantolunun gizli cebine koyduktan sonra, iki yüzüğü de beğenmediğini belirtip, teşekkür ederek dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde, tezgahtar yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Ardından polis çağırdı.

Polis ekiplerinin Camppel\'ın üzerinde yaptığı aramada yüzük bulunamadı. Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel\'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Ancak, buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel\'in yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi.

Türkiye\'nin ve Avrupa\'nın birçok şehrinde dükkanları bulunduğunu belirten ve isminin açıklanmasını istemeyen kuyumcu dükkanının sahibi, bu tür olayların daha önce de başlarına geldiğini belirtip, \"O zaman yapılan haberlerde o ülke vatandaşları tarafından hedef haline getirildik. Bu nedenle ismimizin gizli kalmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. İrlandalı turistin el çabukluğu ile 2,5 kırat ağırlığında, piyasa değeri 40 bin dolar olan pırlanta yüzüğü çaldığını kamera görüntülerinden belirledik. Hastanede de çaldığı yüzüğü yuttuğu ortaya çıktı. Turiste, pırlantayı çıkarmak için tedavisini üstleneceğimizi ve kendilerine geri vermesi halinde şikayetçi olmayacağımızı söyledik. Tüm iyi niyetimize rağmen hırsızlığı kabul etmedi. Ancak, çekilen 4 ultrason ile pırlantanın kalın bağırsağında olduğu net bir şekilde ortada. Çıkarılması için doktorlar uğraşıyor. 11 saattir hastanede başında bekliyorum. Hırsızlık kameralar tarafından tespit edilmiş olmasına rağmen turist o kadar rahat ki herkes şaşkın. Bize bunları yaşatan turistten şikayetçiyiz\" dedi.

İrlandalı turiste yüzüğü dışkılama yoluyla çıkartabilmesi için sindirimi hızlandırıcı ilaç verildiği öğrenildi. Yüzüğün kalın bağırsaktan çıkması için 15 santimetrenin kaldığı bildirildi.

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