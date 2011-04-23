Turistin kucağına gökten bebek düştü

T24- Florida'da bir otelin dördüncü katından İngiliz turist Helen Beard'ın kucağına bebek düştü. Bebeğin burnu bile kanamadı.

Mucize kurtuluş bölgenin en önemli tatil merkezlerinden Orlando'da yaşandı.

Jah-Nea Myles adlı 16 aylık bebeğin, ailesinin kaldığı Econo Lodge otelinin balkonunda tek başına oynadığı; bu sırada parmaklıkların arasından geçmeyi başardığı bildiriliyor.

Burada tatil yapmakta olan İngiliz turist Helen Beard, en üst kattaki balkonda bebeğin parmaklıklardan sarktığını görüp koşmaya başladığını söyledi.

Beard bebeği havada yakalamayı başardı ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşana dek kucağında tuttu.

Hastaneye götürülen bebekte en ufak sıyrık bile olmadığı, sağlığının mükemmel olduğu açıklandı.

Olayı araştıran Orange County polis yetkilileri bebeğin 'pek oyuncu' olduğunu, hiç ağlamadığını söylüyor.

Bebeğin 20 yaşındaki annesi Helena Myles, polise ifadesinde bebeği yan odadaki arkadaşı Dominique Holt'un gözetiminde bıraktığını söyledi.

21 yaşındaki Holt ise yerel saatle 21.00 civarında banyoya gittiğini, çığlıklar duyup koştuğunda balkon kapısını aralık bulduğunu, bebeği de Helen Beard'in kucağında gördüğünü anlattı.

Helena Myles Reuters'a açıklamasında bebeğini kurtaran İngiliz turisti 'Tanrı'nın gönderdiği bir melek' diye niteledi ve çok minnettar olduğunu söyledi.