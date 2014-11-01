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Bilim / Teknoloji

Turistik uzay gemisi deneme uçuşunda çöle düştü; 1 ölü, 1 yaralı

Ünlü milyarder Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin Galactic'in uzaya göndermeyi planladığı yolcu mekiği, deneme kalkışı sırasında yere çakıldı

01 Kasım 2014 00:44

Virgin Galactic'in uzay turizm füzesi olan "SpaceShipTwo" (Uzay Gemisi 2) test uçusunda bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

CNNTürk'ün haberine göre, ABD'de bir hafta içinde gerçekleşen ikinci uzay aracı kazası California'da meydana geldi.NBC'ye bağlı yerel televizyon kanalı KGET haberine göre, Virgin Galactic'in turizm füzesinin işletmesini yapan Mojave Air ve Space Port firması CEO'suna dayandırılan haberde, Uzay Gemisi 2'nin kaza yaptığı bildirildi.

Uzay gemisinde bulunan iki pilottan biri hayatını kaybederken diğerinin ağır yaralandığı açıklandı. ABD'de bir hafta içinde meydana gelen ikinci uzay aracı kazası oldu.Virgin Galactic firmasının Twitter mesajında ise "havada bir anormallik deneyimi" yaşandığı bildirildi. Uçuşun yapıldığı Kern şehri İtfahiye Teşkilatı'nın raporunda uzay gemisinin Mojave Çölü'ne doğru gittiği belirtilirken, California Otoyal Devriyeside Cantil bölgesinde bir kaza raporu olduğunu bildirdi.

Virgin Galactic'e ait ilk 'özel mülkiyetli' uzay gemisi olan Uzay Gemisi 2'nin geliştirilmesi ve uçuş denemeleri, Los Angeles'ın kuzeydoğusundaki Mojave Çölü'nde gerçekleştiriliyor. Uzay gemisi ilk uçuş denemesini 2010'da yapmış, uçuş 25 dakika sürmüştü.

 

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