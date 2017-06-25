“Turistik tura götüreceğiz” diyerek kaçırılan İranlı aile, yangın çıkararak kurtuldu

İstanbul Şişli'de 3' ü çocuk 5 kişilik İranlı aile, kendilerini “Turistik tura götüreceğiz” diye kandırarak, silah zoru ile 3 gün rehin tuttuklarını iddia ettikleri 4 şüphelinin elinden yangın çıkararak kurtuldu. Yangını görünce paniğe kapılan şüphelilerin kapıyı dışarıdan kilitleyerek kaçtığını, kendilerinin evin yatak odası kapısından komşularının yardımıyla çıktıklarını belirten İranlı çift, polislere, “Aksaray'da otelde kalıyorduk. İkisi tüfekli, 4 kişi bizi rehin aldı. Üzerimizde bulunan 6 bin doları zorla aldılar. Üç gündür burada tutuluyoruz. Ellerinden yangın çıkararak kurtulduk” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Mahallesi, Marsık Sokak’tan sabah saatlerinde dumanlar yükseldi. Çevre sakinleri itfaiye ve polisten yardım istedi. Çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, çevredekiler zor anlar yaşadı. Dumandan etkilenen bir kişiye, sağlık ekipleri müdahale etti. Binanın zemin katındaki daireye giren itfaiyeciler evde kimsenin olmadığını fark etti. Bir süre sonra, az bir Türkçesiyle konuşan İranlı kadın, ağlayarak çevredekilere olayı anlattı. Olay yerine gelen polisler hemen aileye destek oldu. Aile polis aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Olay yerine gelen daire sahipleri, “Biz tahliye davası açmıştık. Duruşma gelecek hafta görülecek. Şimdi evimizde bu olaylar yaşandı” dediler.

"İkisi Arapça, ikisi Türkçe konuşan, dört kişi kaçırdı"

Ailenin kurtarılmasına yardım eden Selçuk Abiş, "Sabah çığlıkları duyduk. Arka cama koştum. Sonra çocukları bana uzattı. Camdan çocukları aldım. Ailesi de pencereden çıktı. ‘Polisi ve itfaiyeyi arayın’ dediler. Bunları zorla Aksaray’dan kaçırmışlar. 'Bodrum’a götüreceğiz' diye. Aksaray’da bir otelde kalıyorlarmış. 'Tura götürüyoruz' diyerek, silah zoruyla kaçırmışlar. Buraya getirmişler. İkisi Arapça, ikisi Türkçe konuşan, dört kişinin kaçırdığını söylediler. Üç gündür burada olduklarını söylediler” dedi.

Görgü tanıklarından Ali Sartuk ise, “Bir çığlık geldi. Birisi bas bas bağırıyordu. 'İmdat' diye bağırıyorlardı. Ama yangın diye bağırmıyordu. Ben araya girdim. 'Ne oluyor' dedim. Aradan 15 dakika geçtikten sonra evden duman çıkmaya başladı. İtfaiyeyi aradık” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.