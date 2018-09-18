Turistik denizaltı 'Nemo', mavi derinliklere indiriyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA deniz turizmine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında ilk dalışını gerçekleştiren Türkiye\'nin ilk turistik denizaltısı Nemo Primero, nisan ayından bu yana 12 binin üzerinde turisti Akdeniz\'in derinliklerine indirdi. Nemo\'da sezon hedefi 20 bin turist.

Submarine Turkey tarafından 2017 yılında Finlandiya\'dan alınarak Antalya\'ya getirilen turistik denizaltı \'Nemo Primero\', nisan ayından bu yana yerli ve yabancı tatilcileri Akdeniz\'in mavi derinliklerine indiriyor. İlk resmi dalışını 11 Nisan 2017 tarihinde Kaleiçi açıklarında bulunan 35 metre derinliğindeki Fransız savaş gemisi St. Didier Batığı\'na gerçekleştiren Nemo Primero, bu yılki dalışlarına ise nisan ayında turizm sezonu açılışıyla başladı. Şu ana kadar 12 binin üzerinde turisti Akdeniz\'in derinliklerine indiren Nemo\'nun sezon hedefi 20 bin turist.

20 KASIM\'A KADAR DALIŞLAR DEVAM EDECEK

Submarine Turkey Operasyon Sorumlusu Zafer Deveci, 20 Kasım\'a kadar devam edecek dalışlara, en çok Rus ve Alman tatilcilerin ilgi gösterdiğini söyledi. Her gün Kaleiçi açıklarındaki St. Didier Batığı\'na dalış yaptıklarını kaydeden Deveci, hava durumu ve görüş açısına göre günlük 4 ile 8 dalış yaptıklarını ifade etti. Turistlerin deniz dibine hayran kaldığını belirten Deveci, \"Dalış noktamız Yat Limanı\'nın 250- 300 metre uzaklığında 2\'nci Dünya Savaşı sırasında batan Fransız donanmasına ait St. Didier batığı. Deniz suyunun açık olduğu günlerde müşteriler gemiyi boydan boya görebiliyor. Çok farklı bir heyecan olduğunu söylüyorlar. Batığı ileri- geri giderek tam boy gösteriyoruz\" dedi.

DALGIÇLAR DALIŞA EŞLİK EDİYOR

Gemi batığını görenlerin heyecanlarını gizleyemediğini anlatan Zafer Deveci, su altında güvenlik kuralları kapsamında dalgıçların da hazır bulunduğunu söyledi. Dalgıçların denizaltının çevresinde sürekli hareket halinde olduğuna işaret eden Zafer Deveci, \"Kimi zaman camların kenarına gelerek turistlerle şakalaşıp, selamlaşıyorlar. Su altında ekstra renk katıyorlar\" dedi.

YAPAY RESİF ÇALIŞMASI

Antalya\'da dalış noktalarını çeşitlendirmek için Sıçan Adası yakınındaki bir noktada yemleme yaparak resif oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Deveci, burada bir balık popülasyonu oluşturmak ve su altını renklendirmek istediklerini kaydetti. Antalya Körfezi\'nin deniz dibi canlılığının zengin olmadığından yakınan Zafer Deveci, gelecek sezonlarda farklı noktalarda dalış yapmak istediklerine işaret etti.

Nemo Primero hakkında teknik bilgiler de veren Zafer Deveci, denizaltının maksimum dalış derinliğinin 110 metre olduğunu söyledi. Nemo\'nun 2015 yılında İspanya\'da gerçekleşen modernizasyonun ardından Antalya\'ya getirildiğine vurgu yapan Deveci, \"72 saat su altında kalabilme süresi var. Sahil yedekleri dahil, batarya şarj sistemi ve hava kompresörleri de yenilendi. Yüksek batarya kapasitesi ile 10 saat kesintisiz seyirde kalabiliyor. 48 kişi kapasiteye, 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6,5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip\" diye konuştu.



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