-TURİSTİK BÖLGELERDE SIKI İÇKİ DENETİMİ KUŞADASI (A.A) - 07.06.2011 - Aydın'ın turizm merkezi ilçesi Kuşadası'nda alkollü içecek satışı yapılan iş yerleri ve teknelerde denetim yapıldı. Kuşadası Kaymakamlığı koordinasyonunda, Tarım İlçe Müdürlüğü gıda uzmanları, vergi dairesi memurları, belediye zabıtası, sahil güvenlik görevlileri, jandarma ve polisten oluşan denetim ekibi, Kuşadası merkezle, Güzelçamlı ve Davutlar'da içki satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim başlattı. İçki satışı yapılan restoran, eğlence yeri, büfeler ve teknelere yönelik denetimleri gün boyu sürdüren ekipler, örnekleme sistemiyle içki numunesi alarak, tahlil için laboratuvara gönderdi. Vergi dairesi görevlileri, yanlarındaki cihazla içki şişelerindeki bandrolleri kontrol etti. Denetimlerin devam edeceği bildirildi. Ekiplerin denetim yaptığı iş yerlerinden birinin işletmecisi Osman Abacı, AA muhabirine, Bodrum'da meydana gelen üzücü olayın müşterileri tedirgin ettiğini, denetimleri olumlu karşıladıklarını belirtti. Abacı, ''Denetimler vatandaşı olduğu kadar işletmeciyi de rahatlatıyor. Müşteriler artık, içki şişelerini masalarına isteyip bandrolüne, tüketim tarihine bakıyor ve emin olduktan sonra şişeyi açtırıyor'' dedi.