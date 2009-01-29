Turiste tuvalet pasosu!

Kanallar şehri Venedik'e gitmek isteyen turistler, seyahat öncesinde internetten "tuvalet pasosu" alabilecek.



Yeni başlatılacak uygulamaya göre turistler, umumi tuvaletlere her gidişlerinde 1 avro ödemek yerine günlük veya haftalık "tuvalet giriş kartı"yla bu zaruri ihtiyacı daha ucuza maledebilecek.



Yüksek sezonda Venedik'e 5 günlük bir ziyarette bulunacak bir kişi 10 tuvalet girişi için 7 avro ödeyip bir kart alabilecek. Düşük sezonda ise kart parası 5 avroya kadar iniyor.



İnternetten tuvalet giriş kartı uygulaması 1 Şubat'ta başlayacak.



Yılda 20 milyon turist ağırlayan Venedik yetkilileri, tuvalet pasosu uygulamasıyla, turistlerin ihtiyaçlarını gidermek için sokakları kullanmasının önüne geçmeyi de amaçlıyor.

