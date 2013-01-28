Dövmecinin bayrağına bir yıl hapis!



Hollandalı turiste Türk bayrağı yerine HPG bayrağı yapan dövmeciye 1 yıl hapis cezası verildi. Sanığın cezası, 3. yargı paketi kapsamında ertelendi.

Bodrum Gümbet’te tatil yapan Hollanda uyruklu turist Mark R, arkadaşlarıyla birlikte girdiği berber dükkanında dövme de yapıldığını görünce, dövme yapan kişiden sol omuzuna Türk bayrağı dövmesi yapmasını istedi. Bunun üzerine sanık Özcan T, turistin koluna HPG'nın bayrağını yaptı.

Olayın ardından kolundaki bayrağın Türk bayrağı olmadığını anlayan turist, sanıktan şikayetçi oldu. Sanık Özcan T. hakkında, Terörle Mücadele Kanunu’nun terör örgünün propagandasını yapma suçunu düzenleyen 7. maddesinden kamu davası açıldı.

Davaya bakan İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, turistin koluna yapılan dövmenin fotoğrafının da dosyada delil olarak sunulduğu davada fotoğrafı inceleyerek, sanık tarafından turiste yapılan dövmenin PKK ’nın ”HPG” adlı yapılanmasına ait bayrağı simgelediğinin anlaşıldığına hükmetti.

Sanığın PKK örgütünün propagandasını yaptığı sonucuna varan mahkeme, sanığın Terörle Mücadele Kanunu’nun bu suçu düzenleyen 7. maddesinin 2. fıkrası gereğince 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanığa eyleminin, yerel mahkeme hükmünden sonra yürürlüğe giren ve kamuoyunda 3. yargı paketi olarak bilinen 6352. sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi kapsamında kaldığına işaret etti.

Daire, bu nedenle yerel mahkeme kararını bozarak, bu madde gereği sanık hakkındaki kovuşturmanın ertelenmesine karar verdi ve dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.