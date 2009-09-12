Turiste tecavüz eden polise 13 yıl hapis!

İzmir'de iki Moldovalı turiste tecavüzden yargılanan polis memuruna 13 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir'de Moldovalı iki turisti 2 Ağustos 2006’da evine götürüp tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan polis memuru A.A. 13 yıl 2 ay, suç ortağı arkadaşı Y.A. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa verilen cezanın yüksekliği karşısında infazdan kaçma kuşkusu bulunduğundan, yakalama emri çıkarılmasına, yurtdışına çıkışının yasaklanmasına karar verildi. Sanık avukatları kararı temyiz edeceklerini belirtti.

2 Ağustos 2006’da, üç erkeğin iki turist kadını rahatsız ettiği ihbarıyla olay yerine giden Asayiş’ten A.A. ve Y.A., erkekleri ekibe teslim ederek, Moldovalı A.G. ve A.R.Y.’yi kendi otomobillerine aldı. Kadınlar, vizelerinin dolduğunu belirtip yardım istedi. Bunun üzerine polis A.A., iki kadını, evine götürüp, görevine döndü. İddiaya göre, sabah eve giden A.A., Moldovalı A.G. ile cinsel ilişkiye girdi, diğer kadınla da kardeşinin cinsel ilişkide bulunmasını sağladı. Evden ayrılan iki kadın, polislerden şikayetçi oldu. Savcılık 10-25 yıl hapis istemiyle dava açtı. Sanıklar suçlamaları reddederken, A.A. ifadesinde, “Vizeleri olmadığı için otele götürmemizi istemediler. Annemin de bulunduğu evime götürdüm. Eve gittiğimde, annem ve misafirlerle oturuyorlardı” dedi.