Turiste tecavüz eden 4 turist sınırdışı edildi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Norveçli turist 19 yaşındaki Rebeka Opazo Thomsen tarafından tecavüzle suçlanan ve savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan İsveçli 4 turist, sınır dışı edildi.

Alanya’da tatil yapan Rebeka Opazo Thomsen, geçen cumartesi gecesi bir barda eğlenirken, İsveçli turistler 19 yaşındaki İsa Baryauno, aynı yaşlardaki Jimmy Lukas Toksoy ve Masso Dikran ile 18 yaşındaki Ornama Aryo Chabo ile tanıştı. Birlikte eğlenen ve alkol alan turistler, daha sonra beraber bardan ayrıldı. İsveçli turistler yanlarına aldıkları Rebeka Opazo Thomsen ile kaldıkları otele gitti. İddiaya göre İsveçli turistler, uyumak isteyen Thomsen’e sabaha kadar sırayla tecavüz etti. Sabah saatlerinde otelden ayrılan Thomsen, Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis, pazar günü saat 14.00 sıralarında 4 şüpheliyi ilçe merkezinde gözaltına aldı

Sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na önce olayın mağduru Thomsen, ardından şüpheliler Isa Baryauno, Jimmy Lukas Toksoy, Masso Dikran ve Ornama Aryo Chabo ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılan şüpheliler, Yabancılar Büro Amirliği’ne teslim edildi. Oteldeki eşyalarını toplayan İsveçli turistler, sınır dışı edilmek üzere sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Diğer yandan savcılıktaki ifadesinin ardından kaldığı otele dönen Norveçli Rebeka Opazo Thomsen’in odasına kapandığı ve kimseyle görüşmediği belirtildi.