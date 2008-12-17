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Yaşam

Turiste 1 kola 440 YTL

Kumkapı'da bir turiste, içtiği kutu kola karşılığı 440 YTL istenilen diskoya polis, baskın yaptı.

17 Aralık 2008 02:00

Kumkapı'da bir turiste, içtiği meşrubat karşılığı 440 YTL hesap çıkarılan diskoya baskın yapan polis, 16 bar çalışanını gözaltına aldı.

Disko sahibi, baskın sırasında da iki turistten daha zorla yüksek miktarda para almaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Iraklı İvan Pola, kola içtiği Zinar Disko’da ‘kendisinden zorla 440 YTL para alındığı’ şikayetinde bulundu. Fatih İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine diskoya baskın düzenledi.
Polis, iki turistten daha zorla yüksek miktarda para almaya çalışan bar çalışanlarına suçüstü yaptı.

Baskında 3’ü kadın, 16 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, turizme zarar veren davranışlara izin verilmeyeceğini ve denetimlerinin aralıksız süreceğini belirtti.

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