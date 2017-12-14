Turist sevgililer, otobüs terminalinde cep telefonu çaldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'ya sevgilisi Jana Kolinova ile tatile gelen İngiliz Donalt Anthony Stoddart, otobüs terminalinde, standın üzerinde duran cep telefonunu çaldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen çifti, ilçe otobüsünde yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Kepez ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. İngiltere\'den sevgilisi Jana Kolinova ile tatile gelen Donalt Anthony Stoddart, Manavgat ilçesine gitmek üzere terminale geldi. İlçeler terminali bölümüne geçen çift, standın üzerine bırakılan cep telefonunu gördü. Soru sorma bahanesiyle standa yaklaşan çiftten Stoddart, görevliye soru yöneltirken sağ koluyla da telefonu kapattı. Bu sırada telefonu almak için iki kez girişimde bulunan Jana Kolinova başarılı olamayınca devreye giren Stoddart, cep telefonunu aldıktan sonra stanttan hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları ile görüntülendi.

Şikayet üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, standı gören güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelileri güvenlik kamerası kayıtlarından tespit eden ekipler, Manavgat\'a giden otobüsü yolda durdurdu. İlçe otobüsünde bulunan Jana Kolinova ile Donalt Anthony Stoddart, gözaltına alındı. Cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

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