Turist sayısındaki düşüş Ağustos'ta da sürdü; geçen yıla göre yüzde 71 düştü

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Ağustos’ta Türkiye’ye gelen turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 71 azaldı. Ağustos’ta Türkiye’ye 1 milyon 800 bin turist geldi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 6 milyon 300 bindi.

Turist sayısı Temmuz’da da yüzde 86 azalmıştı. Yılın ilk 8 ayında ise Türkiye’ye gelen turist sayısındaki azalma yüzde 76.6 oldu.

Ağustos ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçiler içinde en fazla pay yüzde 24.2 ile Rusya’ya ait. İngiltere yüzde 14.3 payla Rusya’yı izledi. Üçüncü sırada yüzde 14 payla Ukrayna var.