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Yaşam

TURİST SAYISI 7 MİLYONU AŞTI ANTALYA (A.A)

06 Eylül 2010 13:14

-TURİST SAYISI 7 MİLYONU AŞTI ANTALYA (A.A) - 06.09.2010 - Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Antalya Hava Limanı Dış Hatlar Terminali'nden bu ayın beş gününde 242 bin 923 turist giriş yaptı. Yılbaşından bu yana Antalya'ya gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 7 milyon 108 bin 432'ye ulaştı. Geçen yıl 1 Ocak - 5 Eylül tarihleri arasında Antalya'ya 6 milyon 404 bin 236, 2008 yılında 6 milyon 734 bin 319, 2007 yılında ise 5 milyon 654 bin 61 turist gelmişti. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Eylül ve Ekim aylarında rezervasyonların oldukça iyi olduğunu, bu aylarda da Rus ve Avrupalı turistlerin tercihinin Antalya olacağını ifade ettiler.

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