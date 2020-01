Turist otobüsüne biber gazı sıkıldı; yolcular camları kırdı

Bursa'da otobüs şoförüyle trafikte tartışan bir araç sahibinin otobüsün içine biber gazı sıkması sonucu turistlerin camları kırarak nefes aldığı belirtildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İstanbul’dan Bursa'ya gezmek için gelen Iraklı turistler, bir gezi gününün ardından yola koyuldu. İstanbul’a geri dönmek üzere yola çıkan özel bir firmaya ait A.K. yönetimindeki 34 HF 4764 plakalı otobüs, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobile çarptı. Aracına çarpan otobüsün peşine düşen 17 LS plakalı otomobil sahibi O.K. kısa süre sonra otobüsün önünü kesti. O.K. ile A.K. arasında yaşanan tartışma üzerine O.K. cebinden çıkardığı biber gazını şoföre ve otobüsün içine sıktı.

Biber gazından etkilenen Iraklı turistlerin bir kısmı panik halinde araç çıkış kapılarından kendilerini dışarı atarken, içeride kalan turistler nefes alabilmek için otobüsün yan camını kırdı. Otobüs, şoför ve yolcularla beraber polis merkezine getirilirken, turistler için 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Otomobil ve otobüs sürücüleri maddi hasar konusunda kendi aralarında anlaşırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.