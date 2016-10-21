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Yaşam

Turist olarak geldiği Türkiye'de 12 yıl kaçak yaşadı

Kırgizistan uyruklu kaçak işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek

21 Ekim 2016 17:10

Türkiye'ye 12 yıl önce turistik vizeyle giriş yapan Kırgizistan uyruklu ressam Murad Azrailov, Antalya'nın Serik ilçesinde yakalandı.

Hürriyet'in haberine göre, Kırgız ressam 10 yıl boyunca çeşitli illerde yaşadı. 2 yıl önce Serik İlçesi Kadriye Mahallesi’nde bir sitede kiraladığı dairede tek başına kalmaya başlayan Murad Izrailov, dün sokakta polis tarafından durduruldu.

Pasaport kontrolü yapan polis, Izrailov’un vize ihlali yaptığını belirledi. Gözaltına alınan Izrailov’un Türkiye’de 12 yıldır kaçak yaşadığı tespit edildi. Izrailov, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

 

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