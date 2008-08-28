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Yaşam

Turist kızların tecavüz yalanı

Alanya'ya tatile gelen iki turist kız, tecavüze uğradıkları iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Temiz çıkan kızların amacının sigortadan para almak olduğu iddia edildi

28 Ağustos 2008 03:00

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen biri İsveçli diğeri Finlandiyalı 2 turist kız, tecavüze uğradıkları iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Yapılan kontrollerde kızların tecavüze uğramadığı belirlenirken, bu tür iddiaların sigorta şirketlerinden para koparmak amacıyla ortaya atıldığı kaydedildi.

Alanya'nın Konaklı Beldesi'ndeki bir otele arkadaşlarıyla birlikte tatile gelen İsveçli 19 yaşındaki Louise Anna Carina Olehn, önceki gün Konaklı Jandarma Komutanlığı'na gelerek, H.D. adlı bir Türk gencin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Bunun üzerine genç kız, jandarma ekiplerince Alanya Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü. Burada yapılan muayenede, Olehn'de herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan H.D. ise serbest bırakıldı.

Bir diğer tecavüz iddiası ise Finlandiyalı 20 yaşındaki Janika Hannele Fekkonen'den geldi. Kendisine bir kişinin tecavüz ettiğini iddia eden Fekkonen'in de yapılan sağlık kontrolünde, tecavüze uğramadığı belirlendi.

Yetkililer, bu tür iddiaların, sigorta şirketlerinden para almak amacıyla ortaya atıldığını belirtti.

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