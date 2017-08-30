Turist kadına Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cinsel saldırıda bulunan adamı, diş izi yakalattı

İstanbul'da, 19 yaşındaki Hollandalı üniversite öğrencisi G.H. yolunu kaybederek girdiği Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cinsel saldırıya uğradı. Park Polisi tarafından yakalanan Ercan G. suçlamayı reddederken, genç kız "Kurtulmak için bileğini ısırdım." dedi. Bu ısırık Ercan G'nin tutuklanmasını sağladı.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Hollandalı G.H., Türkiye'de tıp okuyan arkadaşını ziyaret etmek için 15 Ağustos 2017 günü İstanbul'a geldi. Hollandalı genç kız, Esentepe Koreşehitleri Caddesi'ndeki arkadaşının evine gitti. G.H., önceki gün İstanbul'u dolaşmak için tek başına evden çıktı. Dönüşte, telefonunun navigasyon özelliği ile kaldığı evi bulmaya çalıştı. Ancak, yanlışlıkla Zincirlikuyu Mezarlığı'na girdi. Burada bir kişi üniversite öğrencisi genç kızın yanına yaklaştı.

Bahçıvanlar yardıma koştu

Ercan G., genç kıza yaklaşarak İngilizce"Çay içmek istersen misin?" diye sordu. Cevap alamayan Ercan G. daha sonra incir ikram etti. G.H. bu teklifi de kabul etmeyerek yoluna devam etti. Bu sırada rahatsızlanmış numarası yapan Ercan G., bir mezarın kenarına oturdu. Ercan G.'nin fenalaştığını düşünen genç kız, yardım etmek istedi. Bu sırada Ercan G. genç kızı kolundan yakaladı. Ercan G., G.H.'ye cinsel saldırıda bulunmak istedi. Saldırgana direnen 19 yaşındaki genç kız bağırarak yardım istedi. Sesi duyan 2 bahçıvan G.H.'nin yardımına koştu. Bahçıvanları gören saldırgan kaçtı.

Genç kızı cinsel saldırıdan kurtaran 2 bahçıvan olayı polise haber verdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, mezarlık çevresinde görevli "Park Polisi" ekibi de eşkal bilgileri üzerine aramaya katıldı. Polis eşgal bilgilerinden yola çıkarak Ercan G.'yi yakaladı.

Genç kız teşhis etti

Ercan G., polis karakoluna götürüldü. Bu sırada genç kız olay yerine giden Turizm Polisi'ne teslim edildi. Genç kızın ifadesi alındı. G.H., kendisine saldırdığını öne sürdüğü Ercan G.'yi teşhis etti. Ancak şüpheli Ercan G., tüm suçlamaları reddetti.

Turizm Şube ekipleri G.H.'yi evine götürürken sohbet etmeye başladı. G.H., saldırgana karşı nasıl mücadele ettiğini anlatırken, " Bana çay ve incir teklifi etti. Reddettim. Fenalaştığını görünce, mezarlıkta olduğumuz için yakınını kaybetmiş birisi zannettim. Yardım etmek istedim. Yaklaşınca kolumdan tuttu. Elinden kurtulmak için bileğini ısırdım." dedi. G.H yaşadığı cinsel saldırı nedeniyle korkuya kapılmış ve bileğini ısırdığını söylemeyi ifadesinde unutmuştu.

Tutuklandı

Genç kızın "Bileğini ısırdım" sözü, hemen Şişli ekiplerine bildirildi. Ellerinde genç kızın verdiği eşkal bilgisi ve teşhis dışında delil olmayan polis, şüphelinin bileğine baktı. Genç kızın diş izleri tespit edilerek fotoğraflandı ve delil dosyasına konuldu.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ercan G., toplanan deliller ışığında tutuklandı. Genç kızı arayan polisin, şüphelinin tutuklandığı bilgisini vermesini sevinçle karşıladığı ve polise teşekkür ettiği bildirildi.