Turist girişleri iki ayda yüzde 35 artışla 3.0 milyona yükseldi (2)

(İnfografik eklendi)

İstanbul, 30 Mart (DHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk ilk iki ayında turist girişleri yüzde 35’lik bir artışla 3.0 milyon kişiye yükseldi.

Verilere göre, Ocak-Şubat döneminde en çok ziyaretçi İran’dan gelirken, en çok ziyaret edilen kent de yaklaşık 1.7 milyon turist ile İstanbul oldu.

Bakanlık verilerine göre Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında, yılın ilk iki ayında yüzde 11.73 artışla İran ilk sırada yer alırken, Ocak-Şubat döneminde Türkiye’ye toplam 350 bin 421 İranlı giriş yaptı.

Gürcistan yüzde 10.29 artışla ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan yüzde 7.4 artışla üçüncü, Almanya yüzde 6.8 artışla dördüncü, Rusya Federasyonu ise yüzde 4.49 artışla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye, 2018 yılının ilk iki ayında Gürcistan’dan 307 bin 447, Bulgaristan’dan 231 bin 374, Almanya’dan 196 bin 604 ve Rusya’dan da 134 bin 211 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul, yüzde 56.21 artışla yabancı turistin en çok ziyaret ettiği şehir olurken, ilk iki ayda bu rakam bir milyon 679 bin 817 rakamına ulaştı.

Ocak-Şubat 2018 dönemindeki en çok ziyaret edilen iller sıralamasında 352 bin 616 yabancı ziyaretçi ile Edirne ikinci sırada yer alırken, 323 bin 761 yabancı ziyaretçi ile Artvin üçüncü, 154 bin 634 yabancı ziyaretçi ile Antalya dördüncü, 70 bin 817 yabancı ziyaretçi ile Ağrı beşinci sırada yer aldı. (Fotoğraflı)