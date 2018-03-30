T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Turist girişleri iki ayda yüzde 35 artışla 3.0 milyona yükseldi (2)

(İnfografik eklendi) İstanbul, 30 Mart (DHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk ilk iki ayında turist girişleri yüzde 35’lik bir artışla 3

30 Mart 2018 14:48

(İnfografik eklendi)

İstanbul, 30 Mart (DHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk ilk iki ayında turist girişleri yüzde 35’lik bir artışla 3.0 milyon kişiye yükseldi.

Verilere göre, Ocak-Şubat döneminde en çok ziyaretçi İran’dan gelirken, en çok ziyaret edilen kent de yaklaşık 1.7 milyon turist ile İstanbul oldu.

Bakanlık verilerine göre Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında, yılın ilk iki ayında yüzde 11.73 artışla İran ilk sırada yer alırken, Ocak-Şubat döneminde Türkiye’ye toplam 350 bin 421 İranlı giriş yaptı.

Gürcistan yüzde 10.29 artışla ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan yüzde 7.4 artışla üçüncü, Almanya yüzde 6.8 artışla dördüncü, Rusya Federasyonu ise yüzde 4.49 artışla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye, 2018 yılının ilk iki ayında Gürcistan’dan 307 bin 447, Bulgaristan’dan 231 bin 374, Almanya’dan 196 bin 604 ve Rusya’dan da 134 bin 211 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul, yüzde 56.21 artışla yabancı turistin en çok ziyaret ettiği şehir olurken, ilk iki ayda bu rakam bir milyon 679 bin 817 rakamına ulaştı.

Ocak-Şubat 2018 dönemindeki en çok ziyaret edilen iller sıralamasında 352 bin 616 yabancı ziyaretçi ile Edirne ikinci sırada yer alırken, 323 bin 761 yabancı ziyaretçi ile Artvin üçüncü, 154 bin 634 yabancı ziyaretçi ile Antalya dördüncü, 70 bin 817 yabancı ziyaretçi ile Ağrı beşinci sırada yer aldı. (Fotoğraflı)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAKültürTurizm BakanlığıVerilereOcakŞubatBakanlıkTürkiyeyiTürkiyeyeGürcistanBulgaristanAlmanyaRusya FederasyonuTürkiyeGürcistandanBulgaristandanAlmanyadanRusyadanEdirneArtvinAntalyaAğrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24