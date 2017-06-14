Turhan ve İlhan Selçuk kardeşler anılacak

Cumhuriyet gazetesinin imtiyaz sahibi İlhan Selçuk ve kardeşi Cumhuriyet çizeri Turhan Selçuk, ölümlerinin 7. yılında törenle anılacak.

Program

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 18 Haziran 2017 günü ilk tören saat 11.30’da Hacıbektaş’ta Çilehane Tepesi’ndeki Selçuk kardeşlerin mezarları başında yapılacak.

Burada yapılacak konuşmaların ardından çiçek bırakma ve saygı geçişi düzenlenecek.

“Karanlıktan Aydınlığa Müzesi”ndeki Turhan Selçuk karikatür sergisinin gezilmesinin ardından 13.30’da Hacıbektaş Veli Kültür Merkezi’ne geçilecek.

Turhan ve İlhan Selçuk Belgeseli izlenecek.

Belgeselden sonra ise Prof. Dr. Yakup Kepenek ile eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık’ın konuşmacı olarak katılacağı “Anılarda İlhan ve Turhan Selçuk” konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

Hacıbektaş’taki anma töreni için Cumhuriyet gazetesi önünden 17 Haziran 2017 akşamı ücretsiz otobüsler kaldırılacak.