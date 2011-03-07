Turhan ve İlhan Selçuk için anma gecesi

T24- Karikatürist Turhan Selçuk ve gazeteci yazar İlhan Selçuk, yarın düzenlenecek “Aydınlanmanın Bilgeleri” etkinliğiyle anılacak. “Turhan Selçuk Sergisi”nin de açılacağı gecede Turhan ve İlhan Selçuk’un yapıtları ve kişisel eşyaları ilk kez sergilenecek.

IMOGA Grafik Sanatlar Müzesi ve Cumhuriyet gazetesi işbirliğiyle IMOGA İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’nde yarın (8 Mart Salı günü) düzenlenecek olan “Aydınlanmanın Bilgeleri” gecesinde Cumhuriyet yazarları Alev Coşkun, Ali Sirmen ve Miyase İlknur konuşma yapacak. Turhan ve İlhan Selçuk kardeşlerin yaşamlarından bazı kesitler oluşturan fotoğraflar da bu etkinlik kapsamında sergilenecek.

Anma gecesine katılan konuklar, Selçuk kardeşlerin en sevdiği şarkıları, Baba Zula grubunun “Gecekondu” adlı son albümünde yer alan ve Selçuk kardeşlere adanan “Efkârlı Yaprak” ve “Abdülcanbaz” parçalarını da dinleme olanağı bulacak. Anma toplantısında ayrıca Turhan ve İlhan Selçuk’un yapıtları, kişisel eşyaları da sergilenecek.

Müzenin giriş katında Turhan Selçuk’un Çamlıca Sanat Evi’nde çalışarak ürettiği gravür ve serigrafilerden oluşan baskı resimler de sergide yer alacak. Hakan Derman denetiminde Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerilerinin hazırladığı “Abdülcanbaz Heykeli” ise özel bir platformda sergilenecek, sevenleri fotoğraf da çektirebilecekler. Turhan Selçuk Karikatür Sergisi 8-30 Mart tarihleri arasında IMOGA Grafik Sanatlar Müzesi’nde izlenebilecek.