T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Turhan ve İlhan Selçuk için anma gecesi

Karikatürist Turhan Selçuk ve gazeteci yazar İlhan Selçuk, yarın düzenlenecek “Aydınlanmanın Bilgeleri” etkinliğiyle anılacak.

07 Mart 2011 02:00

T24- Karikatürist Turhan Selçuk ve gazeteci yazar İlhan Selçuk, yarın düzenlenecek “Aydınlanmanın Bilgeleri” etkinliğiyle anılacak. “Turhan Selçuk Sergisi”nin de açılacağı gecede Turhan ve İlhan Selçuk’un yapıtları ve kişisel eşyaları ilk kez sergilenecek.

 

IMOGA Grafik Sanatlar Müzesi ve Cumhuriyet gazetesi işbirliğiyle IMOGA İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’nde yarın (8 Mart Salı günü) düzenlenecek olan “Aydınlanmanın Bilgeleri” gecesinde Cumhuriyet yazarları Alev Coşkun, Ali Sirmen ve Miyase İlknur konuşma yapacak. Turhan ve İlhan Selçuk kardeşlerin yaşamlarından bazı kesitler oluşturan fotoğraflar da bu etkinlik kapsamında sergilenecek.

 

Anma gecesine katılan konuklar, Selçuk kardeşlerin en sevdiği şarkıları, Baba Zula grubunun “Gecekondu” adlı son albümünde yer alan ve Selçuk kardeşlere adanan “Efkârlı Yaprak” ve “Abdülcanbaz” parçalarını da dinleme olanağı bulacak. Anma toplantısında ayrıca Turhan ve İlhan Selçuk’un yapıtları, kişisel eşyaları da sergilenecek.

 

Müzenin giriş katında Turhan Selçuk’un Çamlıca Sanat Evi’nde çalışarak ürettiği gravür ve serigrafilerden oluşan baskı resimler de sergide yer alacak. Hakan Derman denetiminde Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerilerinin hazırladığı “Abdülcanbaz Heykeli” ise özel bir platformda sergilenecek, sevenleri fotoğraf da çektirebilecekler. Turhan Selçuk Karikatür Sergisi 8-30 Mart tarihleri arasında IMOGA Grafik Sanatlar Müzesi’nde izlenebilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24