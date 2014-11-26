Turhan Selçuk'un karikatür kitabına yasak

Şişli Belediyesi’nce 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçe genelindeki okullarda görev yapan öğretmenlere armağan edilen Turhan Selçuk’un karikatürlerinden oluşan kitabın dağıtımı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden durduruldu.

Yasağa tepki gösteren Eğitim-İş Sendikası İstanbul 4 No’lu Şube Sekreteri Mehmet Kabakçı, okullarda dini kitap dağıtılmasına karışılmadığını, söz konusu sanat değeri taşıyan bir kitap olunca yasaklama yoluna gidildiğini söyledi.

Ali Acar’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, Şişli Belediyesi tarafından her yıl Öğretmenler Günü nedeniyle ilçe genelindeki okullarda görev yapan öğretmenlere değişik armağanlar dağıtılırken bu yıl Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün isteği ile öğretmenlere Turhan Selçuk’un karikatürlerinden oluşan fasikül halindeki kitap dağıtıldı.

Bunun üzerine Eğitim Bir-Sen okullarda görev yapan üyelerine “Milli ve ahlaki değerlerimize hakaret ettiği için bu kitapları almıyoruz” diye mesaj gönderdi. Bu mesajdan kısa süre sonra da Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Okullarda iznimiz dışında öğretmen ve öğrencilere hiç bir görsel ya da yazılı yayımın dağıtılmamasını rica ederim” notuyla resmi yazı gönderildi. Yazının ardından okullarda kitapların dağıtımı durduruldu.

Eylem yapacaklar

Eğitim-İş İstanbul 4 No’lu Şube, kitap dağıtımının durdurulmasına sert tepki gösterdi. 4 No’lu Şube Sekreteri Mehmet Kabakçı, “Eğitimdeki gerici kadrolaşma, okullarda dini yayınlara izin verirken kültür ve sanat yayınlarından rahatsızlık duyuyor. Kitap yasağı ancak faşizan yönetimlerde olur. Cumhuriyetçi bir aydınımızın kitabının yasaklanmasına karşı mücadelemiz sürecek” dedi.

Hediye edilen kitapları almak için okul müdürlüklerine dilekçe vereceklerini anlatan Kabakçı, bugün saat 11.00’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapacaklarını belirtti.

Bu arada Şişli Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda da ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenlere çeşitli hediyeler dağıttığı ve bunun için izin almadığı öğrenildi.