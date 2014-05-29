Turhan Selçuk ödülleri sahiplerini buldu

Milas Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması sonuçlandı. Yarışmaya 41 farklı ülkeden 303 karikatür katıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, yarışmada birinciliği Oğuz Demir aldı. Yarışmada birinci olan Oğuz Demir’e (İstanbul) 3.000 dolar, ikinci olan Pavel Konstantin’e (Romanya) 2.000 dolar ve üçüncü gelen Vladimir Kazanevsky’e (Ukrayna) ise 1.000 dolar para ödülü verilecek.

Yarışmada dereceye giren karikatüristlere ödülleri, 16 Ağustos’ta Milas’ta yapılacak törenle verilecek. Ödül alan 13 karikatürle birlikte toplam 48 karikatür, ödüllerin verileceği gün Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi 13 Eylül tarihine kadar açık kalacak.