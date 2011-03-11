-TURHAN SELÇUK MEZARI BAŞINDA ANILDI NEVŞEHİR (A.A) - 11.03.2011 - İstanbul'da geçtiğimiz yıl 88 yaşında hayatını kaybeden karikatürist Turhan Selçuk Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki mezarı başında anıldı. Hacıbektaş Çilehane Aydınlar mezarlığındaki törene, Hacıbektaş Belediye Başkanı Alirıza Selmanpakoğlu ile Turhan Selçuk'un eşi Ruhan Selçuk, kızı Aslı Selçuk, Cumhuriyet gazetesinden Miyase İlknur ile sevenleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Miyase İlknur, Cumhuriyet gazetesi eski imtiyaz sahibi İlhan Selçuk ile karikatürist kardeşi Turhan Selçuk'un Atatürkçü düşüncede çok önemli isimler olduğunu belirterek, kendilerinin eserleriyle yaşadığını ifade etti. Konuşmaların ardından Selçuk, kardeşlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Törenden sonra Hacıbektaş Veli Kültür Merkezi'nde sinevizyon gösterisiyle Turhan Selçuk'un hayatı ile eserleri anlatıldı. ''Turhan Selçuk karikatür sergisi'' açıldı. Hacıbektaş Belediyesi tarafından hazırlanan lokma da tören katılımcılarına ikram edildi.