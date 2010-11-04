T24- Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı" toplantıları kapsamında 11 Mart'da hayatını kaybeden usta karikatürist Turhan Selçuk anılacak.







Faruk Şüyün tarafından hazırlanan etkinlik Akatlar Kültür Merkezi, Melih Cevdet Anday Sahnesi’nde, 8 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak.



Sunuculuğunu Turhan Selçuk’un dostu Halit Kıvanç’ın yapacağı "Ustalara Saygı" toplantısı, Selçuk'un ölümünden sonra gerçekleştirilen ilk saygı toplantısı olacak.

Semih Balcıoğlu ve Ferit Öngören ile birlikte Karikatürcüler Derneği’ni kurarak Türkiye'de karikatürün kurumsallaşması için çaba gösteren Turhan Selçuk’un anılacağı toplantı, basın ve çizgi dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.



Turhan Selçuk için hazırlanan toplantıya; Altan Öymen, ünlü çizerin kızı Aslı Selçuk, Haslet Soyöz, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Suat Yalaz, Tufan Türenç, Yalçın Bayer, Yaşar Kemal ve Zeynep Oral katılacak.





Karikatürlerini 70 küsur yıl boyunca Aydede, Yeni İstanbul, Yeni Gazete, Akşam, Milliyet ve Cumhuriyet gibi yayın organlarında okurlara sunarak toplumun nabzını tutan Turhan Selçuk için hazırlanan etkinlikte, bir dia gösterisi ve ustanın yaşamının çeşitli anlarına tanık görüntüler de konuklarla paylaşılacak.



"Ustalara Saygı" toplantıları, 22 Kasım’da Ersan Erdura için hazırlanan gece ile devam edecek.











