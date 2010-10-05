-TURHAN ILGAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - İstanbul'da vefat eden gazeteci Turhan Ilgaz'ın (65) cenazesi toprağa verildi. Gazeteci Ilgaz için Levent Camisi'nde düzenlenen törende, Ilgaz'ın kızı Itır Ilgaz ve eski eşi Tülin Uluç cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Ilgaz'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye katılan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, Ilgaz'ı ''Gazetecilik anlayışı ve haberciliği çok düzgün bir gazeteci'' olarak tanımladı. Erinç, Ilgaz'ın sadece gazetecilikte değil, edebiyat ve çeviri yoluyla felsefe alında da büyük katkıları bulunduğunu anlattı. Ilgaz'ı hep 30-35 yaşlarında biri olarak hatırladığını ifade eden Erinç, ''Vefatından sonra 65 yaşında olduğunu görünce çok şaşırdım. Çünkü çok canlı ve sorumluk duygusu olan bir meslektaşımızdı'' diye konuştu. Eski TGC başkanlarından Nail Güreli de Turhan Ilgaz için ''Çok ciddi, insan gibi insandı. Halkı için çalışan, ileriye dönük, toplumsal düşünceleri çok iyi irdeleyen bir aydın, yazar ve gazeteciydi'' dedi. Güreli, Ilgaz'ın yeri doldurulamayacak nitelikte bir aydın olduğunu belirterek, kendisine Allah'tan rahmet diledi. Levent Camisi'ndeki cenaze törenine, Ilgaz'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. TGC üyesi ve sürekli basın kartı sahibi olan Ilgaz, 1945 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitiren Ilgaz, gazeteciliğe 1968 yılında Cumhuriyet Gazetesinde başladıktan sonra Dünya, Milliyet, Yeni Gündem ve Hürgün gibi gazetelerde çalıştı. Gergedan Dergisi'ni yayımlayan Ilgaz, felsefi kitap çevirileri de yaptı.