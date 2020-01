Turhan Günay ve Evrensel Basım Yayın’a ‘Voltaire’ ödülü

Uluslararası Yayıncılar Birliği tarafından her yıl verilen yayımlama özgürlüğü ödülü Prix Voltaire, bu yıl Turhan Günay ve Evrensel Basım Yayın’a verildi.

Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) tarafından 11 yıldır verilen yayımlama özgürlüğü ödülü Prix Voltaire’e bu yıl, Cumhuriyet gazetesine yönelik dava kapsamında tutuklanan ve 9 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye olan Turhan Günay ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Evrensel Basım Yayın layık görüldü.

Ödüllerin sahiplerinin belirlenmesinden sorumlu olan IPA Yayınlama Özgürlüğü Komitesi, bu ödülün tarihinden bu yana ilk kez iki kişiye birden verildiğini açıkladı.

Ödül, Türkiye hükümetine bir tepki

Bu ödül kararının, Türkiye hükümetinin medyada, akademide ve kültürel hayatın her yerindeki tüm eleştirel sesleri bastırmasına karşı IPA’nın tepkisinin ifadesi olduğu ifade edildi.

Kültür Servisi’nde yer alan habere göre Birliğin Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson, ödülün gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Türkiye’de bugün yayınlama özgürlüğünün koşulları son derece zor ve biz Türkiyeli yayıncıların dev risklere karşı çalışmaya devam etme cesaretlerini takdir etmek istiyoruz. Turhan Günay hayatını kitaplara ve yayıncılığa adamış bir kitap yayıncısı, gazeteci ve edebiyat eleştirmeni ve kindar bir Türkiye hükümetinin elinde ağır bir bedel ödüyor. Öte yandan, Evrensel, yapay nedenlerle kapatılan ve yüzlerce yayınevi çalışanının işsiz bırakan ve Türkiye yayıncılığını ciddi şekilde zayıflatan çok sayıda yayınevini temsil ediyor. Her ikisi de Voltaire ödülünü hak ediyor zira her ikisi de otoritenin onları susturmak için her şeyi yapmadan durmayacağı bir ülkede özgürce yayınlamaktaki kararlılıklarını muhafaza ediyorlar.”

Aday listesi açıklanmıştı

Birliğin verdiği ödüllere aday olanların isimleri Haziran ayında yayımlanmıştı ve listede, Günay ve Evrensel Basım’ın yanı sıra, Tayland’da Çin hükümeti tarafından kaçırılan İsveçli yayıncı Gui Minhai, Kuzey/Güney Kore’den Jeong-ae Kim, İran’da sansürlenen Nogaam Yayıncılık’tan Azadeh Parsapour ile yine sansür ve tehditle karşı karşıya kalan Myanmarlı şair, yayıncı Moe Way bulunuyordu.

Prix Voltaire ödülü Göteborg Kitap Fuarı kapsamında 29 Eylül’de gerçekleşecek bir törenle sahiplerine verilecek.

Ödül, baskılara boyun eğmeyen yayıncılara veriliyor

IPA Prix Voltaire, ifade özgürlüğünün vazgeçilmez bir bileşeni olan yayımlama özgürlüğü onuruna, yazarlarla aynı riski paylaşarak, tehdit ve baskılara karşın düşünceleri yaymaktan çekinmeyen yayıncılara veriliyor.