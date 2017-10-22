Turhan Günay, aldığı 'Barış Ödülü'nü basın tutuklularına adadı

Silivri Cezaevi’nde 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, “Ruhi Su Barış Ödülü”nü aldı. Ödül töreni Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Günay, törende yaptığı konuşmada “Bu ödülü içeriden çıkmış, hâlâ yatmakta olan arkadaşlarım, diğer basın tutukluları ve sevdamızı, aşkımızı, sevgimizi ve mücadelemizi türküler aracılığıyla bize aktaranlar için alıyorum" dedi.

Bakırköy Belediyesi ile Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği (RSKD) tarafından düzenlenen “2.Ruhi Su Şiir Ödülü ve Anma Etkinliği”, dün Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Anma etkinliği, RSKD Başkanı Ilgın Su, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve Ruhi Su Şiir Ödülü Seçici Kurul Başkanı Cevat Çapan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

“Asuman Susam Şiiri” üzerine yapılan birinci oturumda Mahmut Tanyürek, Zeynep Direk, Enis Rıza Sakızlı, Hayri K. Yetik ve Şükran Yücel konuşmalarını yaptı. “Ruhi Su Sesi ve İzi” konulu ikinci oturumda da Asuman Susam, Rahmi Saltuk, Metin Turan, Alper Meral ve Sezai Sarıoğlu Ruhi Su’yu anlattılar.

Törende şair İsmail Mert Başat’a “2017 Ruhi Su Şiir Ödülü”, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay’a da “Ruhi Su Barış Ödülü” takdim edildi.

Başat, ödül alırken şunları kaydett:

“Yaşamım boyunca yarışmalardan uzak durdum. Ödüllendirilmek verilen emeğin göz ardı edilmediğinin ifadesi oluyor. Sırtınızın sevecenlikle okşanması gibi geliyor. Daha önemlisi yalnız olmadığınızı, kalabalık bir ailenin parçası olduğunuzu güçlü bir biçimde söylüyor. Bu onuru bana kazandıran tüm dostlara teşekkür ediyorum.”

Günay: Ödülü basın tutukluları için alıyorum

Günay ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Ben bu ödülü içerden çıkmış, hâlâ yatmakta olan arkadaşlarım ve diğer basın tutukluları için alıyorum, ama bazılarını dışarıda tutarak. Ayrıca bu ödülü sevdamızı, aşkımızı, sevgimizi ve mücadelemizi türküler aracılığıyla bize aktaranlar için alıyorum” ifadelerini kullandı.