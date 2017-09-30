Turhal’daki cinayetin zanlısı; Namusumu temizledim

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TURHAL(Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Turhal İlçesi\'nde 26 yaşındaki Dursuniye Tunç\'u bıçaklayıp ateşe vererek öldürdüğü, 50 yaşındaki Gülcihan Köçer\'i de yaraladıktan sonra evi ateşe verip kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan İlhan D. adliyeye sevk edildi. İlhan D., adliyeye çıkarılırken, \"Namusumu temizledim\" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi, Çamlıbel Sokak\'ta 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre İlhan D., ağabeyi Alaattin D.\'nin eski eşi olan Dursuniye Tunç\'un yaşadığı eve geldi. İlhan D. girdiği evde, Dursuniye Tunç ile onun nikahsız yaşadığı, ancak işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan Engin Köçer\'in annesi Gülcihan Köçer\'e bıçakla saldırdı. Saldırgan daha sonra yaralılardan Dursuniye Tunç\'un üzerine ve eve benzin döküp, ateşe vererek kaçtı.

Yaralanan Gülcihan Köçer, Dursuniye Tunç\'u üst kattan sürükleyerek binanın dışına çıkarıp, yardım istedi. Yardıma koşan komşuları da eve girip, Dursuniye Tunç\'un 4 aylık kız bebeğini kurtardı. Yaralı dışarı çıkarılan Dursuniye Tunç, olay yerinde ölürken Gülcihan Köçer ve 4 aylık bebek ise ambulansla Turhal Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda bir kişinin evden kaçarken görülmesi üzerine araştırma başlatıldı. Araştırmalar doğrultusunda İlhan D. ilçe merkezinde gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti kabul etmeyen İlhan D., sonrasında itirafta bulundu.

Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İlhan D. polis eşliğinde götürülürken basın mensuplarının \'Neden yaptınız\' sorusu üzerine \"Namusumu temizledim\" sözleriyle karşılık verdi.

Şüphelinin polise verdiği ifadede Dursuniye Tunç\'u ağabeyi Alaattin D.\'yi terk edip Engin Köçer ile birlikte yaşamaya başlaması nedeni ile öldürdüğünü söylediği ifade edildi.

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