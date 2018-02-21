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Ekonomi

Turhal Şeker Fabrikası için imza kampanyası 

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Şeker-İş Sendikası Turhal Şubesi'nce imza kampanyası başlatıldı

21 Şubat 2018 15:29

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren Turhal Şeker Fabrikası\'nın özelleştirilmesine karşı Şeker-İş Sendikası Turhal Şubesi\'nce imza kampanyası başlatıldı. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecine başlandığının duyurulmasının ardından Turhal\'daki Şeker Fabrikası\'nın özelleştirme kapsamından çıkarılması için kent merkezinde ve 11 ilçede imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın 1 hafta süreceği belirtilirken, toplanan imzaların ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ulaştırılacağı bildirildi.
Başlattıkları imza kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Şeker-İş Sendikası Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat, \"Tokat Sigara Fabrikası gerçeğini ele alarak, Tokat\'ta ve bütün ilçelerde, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber başlatmış olduğumuz imza kampanyamız var. 2008\'de sigara fabrikası ile yaşadığımız bu acizane durumdan dolayı biz, bütün ilçelerimizde ve Tokat\'ta bu imza kampanyasına destek istiyoruz\" dedi. 
Turhal Şeker Fabrikası\'nın kaybedilmesi halinde Tokat ekonomisinin çökeceğini savunan Başkan Alpat, \'\'Sigara fabrikasında 5 yıl çalıştırılma şartı konmuş; ama 1 yıl zor dayanmıştı. Hepimiz gördük. Şeker fabrikasının da akıbetinin aynı olacağını duyurmak istiyorum. Şeker fabrikası, Tokat ekonomisine çok büyük katkı sunan, 100 yıllık manevi değerdir. Çok iyi biliyoruz ki bu, özelleştirme değil; kapatılmadır. 2017 yılında, 6 bin 984 çiftçi ile 162 bin 742 dekar alandan 845 bin 440 ton pancar hasadı yapılmış; buna karşılık fabrikada işlenen 848 bin ton pancardan 113 bin 26 ton kristal şeker, 33 bin 900 ton melas ve 242 bin 45 ton yaş küspe elde edilmiştir. 2017 yılında üretilen 845 bin 440 ton pancar için çiftçilere toplamda 169 milyon 367 bin 569 lira ödenmiştir\" diye konuştu. 

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