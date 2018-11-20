Turhal Belediye Başkanı ve yardımcıları organlarını bağışladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, yardımcıları ile birlikte organ bağışında bulundu.

Tokat Sağlık Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezinde açılan standa giden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, başkan yardımcıları Muzaffer Eyimaya, Yusuf Geniş, Rüştü Çoban ve Hakan Alparslan ile birlikte organ bağışında bulundu. Tüm organlarını bağışlayan Başkan Bekler, binlerce insanın hayata tutunmak için nakil beklediğini ifade ederek, herkesi bağış yapmaya davet etti.

Bekler, \'\'Yardımcılarımızla birlikte bugün organlarımızı bağışladık. Bir organ, bir hayat kurtarıyor. Bizim gibi toplumun önünde olan insanların bu şekilde hayırlı kampanyalara destek vermesi, toplumun duyarlılığını arttırıp farkındalık oluşturuyor. İleriki süreçte belediye personelleri arasında da bir kampanya düzenleyerek onların da organ bağışında bulunmaları içinde teşvikte bulunacağız. Dini hassasiyeti olan vatandaşlarımızın bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu fetvaya da başvurmalarını rica ediyorum\'\' dedi.

Organ bağışına verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Bekler, herkesin de bu duyarlılığa sahip olmasını beklediklerini söyledi.



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