T24 LogoT24 Logo
Gündem

Turgutreis'te korkutan yangın

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, makilik alanda çıkan yangın, hemen yakınındaki tarım arazilerine de sıçradı

24 Eylül 2017 20:26

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, makilik alanda çıkan yangın, hemen yakınındaki tarım arazilerine de sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken 1 dönüm makilik alan ile 10 dönüm zeytinlik küle döndü.
Turgutreis Mahallesi, Akçaalan Mevkisi\'ndeki makilik alanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, hemen bitişikteki zeytinlik alana sıçradı. Alevlere, Bodrum Orman İşletme Şefliği\'ne ait 4 arazöz ve 1 helikopter ile 2 itfaiye aracı müdahale etti.  Havadan ve karadan 2 saat süren müdahale ile alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, 1 dönüm makilik alan ile 10 dönüm zeytinlik zarar gördü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA BODRUMYangınTurgutreis Mahallesi Akçaalan MevkisiRüzgarındaAlevlere Bodrum OrmanHavadanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24