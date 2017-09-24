Turgutreis'te korkutan yangın

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, makilik alanda çıkan yangın, hemen yakınındaki tarım arazilerine de sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken 1 dönüm makilik alan ile 10 dönüm zeytinlik küle döndü.

Turgutreis Mahallesi, Akçaalan Mevkisi\'ndeki makilik alanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, hemen bitişikteki zeytinlik alana sıçradı. Alevlere, Bodrum Orman İşletme Şefliği\'ne ait 4 arazöz ve 1 helikopter ile 2 itfaiye aracı müdahale etti. Havadan ve karadan 2 saat süren müdahale ile alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, 1 dönüm makilik alan ile 10 dönüm zeytinlik zarar gördü.



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