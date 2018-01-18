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Turgutlu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Çaldağı eteklerinde kırsal mahallere yılın ilk karı düştü

18 Ocak 2018 18:06

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki Çaldağı eteklerinde kırsal mahallere yılın ilk karı düştü.
Turgutlu\'nun kırsal mahalleri Dağmarmara, Güney, Karaköy, Çıkrıkçı, Kuşlar, Yukarı Bozkır, Dağ Yeni Köy, bu sabah sağanak yağmurun ardından başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. 1034 metre yükseliğe sahip Çaldağı eteklerinde kırsal mahallerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Çam ağaçlarının üzerleri kardan görünmez oldu. Karla birlikte gelen aşırı rüzgar nedeniyle, itfaiye ve emniyet telsiz röleleri arızalandı. Vericilerin bulunduğu alana gelen teknisyenler, arızayı gidermek için çalışmalara başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri alarma geçerek, kar yağan bölgelere dozer sevkiyatına başladı.

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