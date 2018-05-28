Turgutluspor'un kongresi 13 Haziran'da 

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig\'de sezonu orta sıralarda tamamlayan Turgutluspor\'un olağan genel kurul toplantısı 13 Haziran\'da yapılacak. 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00\'de Irlamaz Belediye Spor Vadisi Havuzbaşı Düğün Salonu\'ndaki kongre, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 20 Haziran Çarşamba günü aynı yerde yapılacak. Diğer yandan gelecek sezonun çalışmalarına erken başlayan Turgutluspor\'da teknik direktör Erdal İşkar, Başkan Hakan Sezer ile Irlamaz Tesisleri\'ndeki kulüp binasında bir araya geldi.

Kırmızı-siyahlılar, Efşan, İsmail Can, Fatih Üsküplü ve Ozan\'a teşekkür ederek yolları ayırırken, Mehmet Berber, Mustafa, Muhammed, Kadir, Emre, Fatih Çakır ve Ferhat Katipoğlu\'nun sözleşmeleri devam ediyor. Altyapıdan A takıma çıkan oyuncuların sezon öncesi kampında Erdal İşkar tarafından deneneceği bildirildi. Başkanlığına yeniden aday olmaya hazırlanan mevcu başkan Hakan Sezer, dış transferde önceliği forvet ve kaleci takviyesine vereceklerini söyledi.