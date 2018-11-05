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Spor

Turgutluspor'un gözü üstlerde

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Gölcükspor'u Melih'in golüyle 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Turgutluspor'da yüzler gülüyor

05 Kasım 2018 14:44

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta deplasmanda Gölcükspor\'u Melih\'in golüyle 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Turgutluspor\'da yüzler gülüyor. 
Son 4 haftada 3 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar 14 puana ulaşarak 10\'uncu sıraya yükseldi. Grupta ilk kez 2\'de 2 yapan Turgutluspor, devre arasına kadar oynayacağı 6 maçın 4\'üne sahasında çıkacak.
İç saha avantajını kullanarak zirveye yaklaşmayı hedeflediklerini belirten teknik direktör Ahmet Duman, \"Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Daha iyi olmak için çalışacağız. Artık seri yakalamak istiyoruz. Puan sıralamasında üst sıralara tırmanmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. 

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