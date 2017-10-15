Turgutluspor'dan zirveye ambargo

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta Ankara Demirspor\'u deplasmanda 4-1 yenerek hem hem liderliğini, hem de yenilmezlik serisini sürdüren Turgutluspor\'da moraller yüksek. Ligde 8 maçta 5 galibiyet alan namağlup Kasaba\'da Başkan Hakan Sezer, rehavete kapılmayacaklarını söyledi. Sezer, \"Rakibimiz yetenekli ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekipti. 4 golle kazanmamız yüzümüzü daha da güldürdü. Çok önemli bir 3 puanı daha cebimize koyduk. Önümüzdeki hafta sahamızda son sıradaki Kayseri Erciyespor ile zor bir maça çıkacağız. Rehavete girmememiz gerekiyor. Erciyes takımı gençlerden kurulu ve mücadele eden bir takım\" dedi. Teknik Direktör Özgün Kaya ise iyi mücadelenin sonucunu aldıklarını dile getirdi.