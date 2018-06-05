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Spor

Turgutluspor'da yönetime güvenoyu

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutluspor'un 13 Haziran tarihinde yapılacak genel kurulunda mevcut başkan Hakan Sezer'in göreve devam edeceğini söyledi

05 Haziran 2018 14:37

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutluspor\'un 13 Haziran tarihinde yapılacak genel kurulunda mevcut başkan Hakan Sezer\'in göreve devam edeceğini söyledi. 
Yeni sezonun parolasının kesinlikle şampiyonluk olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Şirin, \"Bu yıl mali açıdan da yere ayağı basan, güçlü bir yapı ile  şampiyonluğu kovalayacak bir ekip yaratmanın çalışması var. Hocamızla sezon içeresinde ve sezon sonunda transfer için çalışmalar yapıldı. Onların tespitleri konusunda gereken neyse yapılacak\" dedi.
 

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