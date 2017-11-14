Turgutluspor'da Tire alarmı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta üst üste aldığı 2 yenilginin ardından deplasmanda Gölcükspor\'u 5-2 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturan 24 puanlı Turgutluspor, pazar günü konuk edeceği 17 puanlı 9\'uncu sıradaki Tire 1922\'yi de gözüne kestirdi. Kırmızı-siyahlılarda Ferdi ve Mustafa\'nın cezaları biterken, Oğuz sarı kart cezalısı durumuna düştü. Kasaba, attığı 21 golle grubun en skorer iki takımından biri konumunda. Deplasman galibiyeti bulunmayan Tire temsilcisi ise son olarak evinde 4-0 yendiği Diyarbekirspor\'u liderlik koltuğundan indirdi. Tire\'ye karşı şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Turgutluspor, rakibine karşı ilk kez üstünlük kurarak zirvedeki yerini korumak istiyor.