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Spor

Turgutluspor'da sakatlar ordusu

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta haftayı 4'üncü sırada kapatan 23 puanlı Turgutluspor'un deplasmanda oynayacağı Bucaspor maçı öncesi sakatlıklarla başı dertte

05 Aralık 2018 16:59

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta haftayı 4\'üncü sırada kapatan 23 puanlı Turgutluspor\'un deplasmanda oynayacağı Bucaspor maçı öncesi sakatlıklarla başı dertte. 
Sezon başından bu yana sakatlıklar ve cezalar yüzünden canı yanman kırmızı-siyahlılarda Mehmet Berber, Fatih ve Özkan\'dan sonra Payas maçında Kadir ve Tugay da sakatlandı. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tayfun\'la birlikte kırmızı-siyahlı takımda Buca maçı öncesi 6 eksik bulunuyor. Teknik direktör Ahmet Duman, eksiklere rağmen kazanmak istediklerini söyledi.

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