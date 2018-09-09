Turgutluspor'da rehavete yer yok

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Diyarbekirspor\'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini alan Turgutluspor büyük sevinç yaşarken, başkan Hakan Sezer frene bastı.

Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Sezer, \"Çok güzel bir galibiyet aldık ancak bir gül ile bahar gelmez. Aynı heyecan ve tempoyla yolumuza devam edeceğiz. Diyarbekirspor karşısında güzel bir oyun ortaya koyduk. Turgutlu halkına ve taraftarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bu sezon iyi bir takıma sahibiz. Bizlere sahip çıkılırsa çok daha güzel işlere imza atarız. Rehavete kapılmadan, her hafta üstüne koyarak gideceğiz\" dedi.

Teknik direktör Erdal İşkar da yolun başında olduklarını ifade ederek, \"Yapacak çok işimiz var. Bu karşılaşma geride kaldı. Ayaklarımız yere sağlam basmalı\" yorumunu yaptı.

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