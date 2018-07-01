Turgutluspor'da program netleşti

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig ekibi Turgutluspor, yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz\'da başlayacak.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Erdal İşkar nezaretinde 5 Ağustos\'a kadar çalışmalarını Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri\'nde sürdürecek. Turgutluspor, ikinci etap kampına 6-18 Ağustos tarihleri arasında Kartepe\'de gerçekleştirecek. Takımın bu süreçte 10\'a yakın hazırlık maçı yapması planlanıyor.

İç transferde Mustafa Özgen, Muhammed Can, Fatih Çakır, Kadir Torbacı, Emre Avcı, Ferhat Katipoğlu ve Mehmet Berber\'le yola devam eden Turgutluspor\'da altyapıdan futbolcular da A takımda denenecek. Dış transferde kaleci Cihan Şentürk, stoper Tayfun Yanar, sağ bek Necmi Çoban, sol bek Zihni Aydın ve sağ açık Güner Okay\'la anlaşan Turgutluspor\'un en az 4 takviye daha yapacağı belirtildi.

