Turgutluspor'da Mustafa Özgen kadro dışı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Turgutluspor\'da kaptan Mustafa Özgen süresiz kadro dışı bırakıldı. Yönetim kurulunun tutum ve davranışlarından dolayı 35 yaşındakie defans oyuncusu için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Geçen haftaki Muğlaspor maçında teknik direktör Ahmet Duman tarafından ilk on bire alınmayıp, yedek soyunan Mustafa Özgen\'in takımla birlikte hareket etmediği, gol ve galibiyet sevinçlerinde sessiz kaldığı öne sürüldü.

Bunun üzerine toplanan yönetim kurulunun değerlendirmeleri sonunda kaptan Mustafa Özgen süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.