Turgutluspor'da moraller sıfır

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) -

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Turgutluspor\'un son 5 maçta 1 beraberlik, 4 de mağlubiyetle 1 puan toplayarak düşme hattına gerilemesi taraftarını kahretti. Kırmızı-siyahlılarda geçen hafta teknik direktörlük görevine Erdal İşkar\'ın yerine Ahmet Duman\'ın getirilmesi de henüz kötü gidişe çare olmadı. Ligde 7 hafta sonunda 5 puan toplayabilen, son 3 maçta sıfır çeken Kasaba\'da Ahmet Duman, takımın yerinin alt sıralar olmadığını belirterek, \"Turgutluspor\'u hedeflenen yere çıkaracağız. Başarıyı yakalayacağıma eminim. Zaman ve sabır istiyoruz\" dedi.

Duman, çarşamba günü evlerinde oynayacakları Muğlaspor maçını moral ve güven sağlaması için kazanmaları gerektiğini dile getirdi.