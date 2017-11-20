Turgutluspor'da moraller bozuk

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta evinde Tire 1922 Spor\'a penaltı golüyle 1-0 yenilen ve geçen hafta devraldığı liderliği yeniden kaptıran Turgutlaspor\'da moraller bozuldu. Teknik direktör Özgün Kaya, maçta kendisine küfür eden taraftarlara ateş püstürdü. Kaya, \"Ben Turgutluspor\'a hizmet etmeye geldim. Hiç kimse benim emeğime ve aileme küfür edemez. Saçma bir penaltıyla yenildik. Maçlar kazanılır ya da kaybedilir. Ancak kendini bilmeyen şahıslar ağır küfürler ediyor. Bizler aldığımız paranın hakkını alın teri ile vermeye çalışan insanlarız. Bunlar Turgutlu dostu değil, düşmanlar\" dedi.

Başkan Hakan Sezer de teknik heyet ve futbolculara sahip çıktı. Sezer, \"Şu an takımımız 24 puanla iyi konumda. Bu başarıda futbolcularımızın ve teknik direktörümüzün büyük payı var. Bazıları takımı eleştireceğine desteklesin\" diye konuştu.

İç sahada üst üste 2 yenilgi alan Kasaba\'da maçın 41\'inci dakikasında rakip lehine ağır bir penaltı kararı veren hakem Eren Özyemişçioğlu\'na da tepki vardı. Tireli oyuncunun pozisyonda kendisini yere attığını belirten kırmızı-siyahlılar, penaltı pozisyonunu maçın devre arasında gözlemci İbrahim Bozkurt\'a da izletti.